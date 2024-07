A Matteo Garrone il Premio Ischia Truman Capote

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) E’il vincitore del2024, dedicato al grande autore americano che amò l’isola verde, assegnato dall’global festival, evento fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania. La 22esima edizione in programma dal 7 al 13 luglio è presieduta presieduta dal regista irlandese Jim Sheridan e dalla produttrice inglese Trudie Styler, presidente onorario dell’Accademia Internazionale Arteè tony renis, madrina l’attrice rumena Madalina Ghenea,l’evento è in collaborazione con la Siae, Riflessi-made in Italy, Vulcano Buono e Givova. lattribuito al regista di Io capitano, film italiano candidato agli Oscar 2023 che ha conquisttao le platee di tutto il mondo, da Hollywood all Africa, vuole ricordare attraverso grandi personalità della cultura e dello spettacolo internazionali il legame dicon l’isola.