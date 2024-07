Turista si mette in posa per una foto davanti al Colosseo e non si accorge del furto | una mano lesta le ruba così la borsetta – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una, anzi lestissima, e una manciata di secondi di distrazione: ecco gli ingredienti per ilperfetto. Siamo a Roma e ad immortalare l’accaduto è unpubblicato dalla pagina Instagram “Welcome to Favelas” e diventato virale in queste ore. La vittima è unain vista alla città Eterna, intenta are per unaricordo con l’iconicosullo sfondo. Il filmato mostra la ragazza mentreper unseduta sul muretto di un belvedere proprio di fronte all’anfiteatro: sorride, ammicca e si atteggia a favore di telecamera, ignara del pericolo che si cela alle sue spalle. Un uomo appostato sotto al muretto, con una mossa rapida e furtiva, le sfila lache aveva appoggiato accanto e si dilegua nel buio, lasciando la vittima incredula e sconvolta.