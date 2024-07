Si tuffa nel fiume Un diciannovenne scompare nell’Enza davanti agli amici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) I dueiniziano a riprenderlo con il cellulare: Danilo sorride nel sole, fa una battuta, guarda il torrente Enza che scorre tumultuoso tre metri più sotto i suoi piedi nudi e sicon l’incoscienza dei suoi 19 anni. In un attimo verrà trascinato dai gorghi e dai mulinelli sul fondale roccioso, dove l’acqua è ghiacciata e scura. È finita con questo immane dramma, ieri poco dopo le ore 12,30, una gita di tre giovanissimi reggiani che desideravano trascorrere qualche ora al fresco in una radura alberata poco più a valle della zona sportiva del Lido e del ponte per Traversetolo. Giustino Danilo Colella abitava in città con la madre vedova. Il suo corpo non è ancora stato recuperato nonostante il massiccio spiegamento di forze: vigili del fuoco con squadre da Reggio e Sant’Ilario, il nucleo speciale sommozzatori giunto da Firenze con 5 subacquei specializzati in operazioni ad alto rischio, l’elicottero, i carabinieri coordinati dal maresciallo capo Giovanni Tondo, la polizia locale.