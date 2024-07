Perché è stato penalizzato Marquez nel GP d’Olanda di MotoGP | il nuovo ordine d’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Marcha vissuto un weekend sicuramente negativo al TT di Assen, con la caduta nella Sprint e la penalità di 16 secondi a fine gara che gli hanno fatto perdere tanti punti rispetto a Jorge Martin e Francesco Bagnaia nella classifica generale del Mondiale2024. Nello specifico, MM93 èretrocesso dal 4° al 10° posto nel GPa causa di un’irregolarità nella pressione delle gomme. La nuova regola introdotta quest’anno prevede infatti una penalizzazione di 16 secondi nelle gare lunghe (8 nelle Sprint) nel caso in cui i piloti non dovessero rispettare le pressioni minime previste (1,80 bar) per un minimo del 60% dei giri su una distanza di corsa superiore alle 15 tornate. Ad Assen l’otto volte campione iridato sarebbemolto sfortunato,in base alle sue dichiarazioni ai microfoni di Sky avrebbe sforato il limite di 0.