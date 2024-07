L’untore Hiv dal carcere | Aiutatemi sto morendo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Condannato in via definitiva per aver contagiato con l’Hiv la compagna, poi deceduta nel 2017, e aver infettato anche la nuova fidanzata, ora chiede aiuto dalromano di Rebibbia: "Sono gravemente malato, ho l’Aids conclamato e un sarcoma. Potermi curare è un mio diritto e invece da due anni nessuno mi ha mai visitato" afferma Claudio Pinti, 40enne autotrasportatore di Montecarotto, nelle Marche. Il 40enne, si legge su ‘La Repubblica’, non ha mai ammesso le sue responsabilità: "Non sono un untore seriale. Ho solo sottovalutato le conseguenze della malattia quando stavo ancora bene" e per protesta ha iniziato uno sciopero della fame e della sete. "Pinti sta male — riferisce l’avvocato Massimo Rao che lo rappresenta — l’ultima volta è stato visitato indue anni fa.