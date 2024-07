LIVE Sinner-Hanfmann Wimbledon 2024 in DIRETTA | il n 1 debutta come terzo match dalle 14 00

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e bentrovati alla tra Jannik e Yannick, primo turno del torneo di. Sull'erba di Church Road ci sarà l'esordio del n.1 del mondo, molto atteso a questo Slam del. Un impegno sulla carta alla portata per l'altoatesino, ma da non sottovalutare in un tabellone molto impegnativo. Jannik si presenta a questo Major non con i dubbi che avevano accompagnato la sua vigilia al Roland Garros. Il problema all'anca sembra solo un ricordo e ora c'è la motivazione a confermarsi un riferimento anche nel Tempio del Tennis. Il successo nell'ATP500 di Halle ha sicuramente dato fiducia al 22enne pusterese, che sull'erba tedesca ha vinto il suo primo titolo in carriera sull'erba.