Franco Carboni visite mediche in corso! La formula Inter-River Plate

(Di lunedì 1 luglio 2024)sta svolgendo lein Argentina per conto del. Il fratello di Valentin si trasferirà a Buenos Aires. Trovato l’accordo definito con l’viaggia spedito verso il. Il terzino argentino sta svolgendo lea Buenos Aires, come raccontato anche dai colleghi di Olé. Il giocatore, fratello di Valentin al momento impegnato in Copa America, è pronto a diventare un nuovo giocatore dei Millonarios. Per lui si tratta di un ritorno in Argentina, dopo aver militato nelle giovanili del Lanus. L’accordo traè sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a quattro milioni di euro. Opportunità importante per, dopo aver subito una retrocessione in Serie C con la maglia della Ternana.