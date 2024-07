Francia la battaglia delle alleanze contro Le Pen La sinistra | Ci ritiriamo dove siamo terzi Ma Macron | Valuteremo caso per caso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Evitare la catastrofe”, “fare le barricate, “scongiurare il peggio”. Di fronte all’onda dell’estrema destra che, come da previsioni, ha travolto anche le elezioni legislative in, lasi è presentata ai microfoni e ha usato parole drammatiche per chiedere la rinascita del blocco repubblicano. L’appello è chiaro: al secondo turno, làci sono più di due candidati, si facciano indietro tutti coloro che sono arrivati(o quarti) e sostengano gli avversari del Rassemblement National. A qualsiasi costo. La memoria va a una data ben precisa: era il 21 aprile 2002 e Jean-Marie, il papà di Marine Le Pen, arrivò a sorpresa al ballottaggio e la reazione di massa del Paese fece rieleggere Jacques Chirac con l’80 per cento dei voti.