Figc multata di 4 milioni dall’Antitrust

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) – Multa di 4,2di euro per la, sanzionataper abuso di posizione dominante nell’organizzazione delle competizioni giovanili. L’Autorità, si legge in una nota, ha infatti accertato che la, almeno a partire dal 1° luglio 2015, ha attuato una complessa strategia escludente per rafforzare la propria posizione dominante nell’organizzazione di competizioni calcistiche giovanili a carattere agonistico e per estenderla anche al mercato dell’attività ludico-amatoriale, in cui opera in concorrenza con gli Enti di Promozione Sportiva (Eps). La strategia abusiva si è realizzata innanzitutto attraverso la mancata stipula, da parte della, delle convenzioni richieste dal Regolamento Eps del Coni (2014) per lo svolgimento dell’attività agonistica.