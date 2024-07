Calciomercato arrivano le ufficialità | i movimenti di Lazio e Salernitana

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Giornata disule una squadra particolarmente attiva è ladi Lotito. “La S.S.comunica di aver concluso l’acquisto definitivo del contratto sportivo del calciatore Loum Tchaouna, proveniente dalla U.S.”. Così il club biancoceleste in una nota. Tchaouna è un calciatore classe 2000 di ruolo attaccante esterno di grande velocità e bravo a saltare l’uomo. Il club granata ha ufficializzato un altro movimento in uscita. “L’U.S.1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Norbert Gyomber”. Lo comunica il club in una nota. “La Società ringrazia Gyomber per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata in questi anni, per la professionalità e l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.