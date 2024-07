Caffè de La Versiliana 2024 gli ospiti e il calendario dai politici agli uomini di cultura

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

Due mesi in compagnia dei più grandi nomi della cultura, del giornalismo, della politica e dell'attualità, che sfileranno sul palco del Festival de La Versiliana tutti i giorni a partire da sabato 6 luglio fino ad arrivare a sabato 31 agosto. Quasi sessanta incontri per la 45esima edizione del Festival promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e sostenuto dalla Regione Toscana attraverso Toscana Promozione Turistica: il Festival della Versiliana cercherà di essere anche quest'anno lo specchio della società che ci circonda, un momento di relax alternativo alla spiaggia, ma anche di riflessione e di approfondimento sui fatti di cronaca, politica e attualità del momento.