TS – il fallo è da rosso

Dopo un esordio deludente in Copa America, con lo 0-0 conto il Costa Rica, il Brasile si è rifatto con un convincente 4-1 contro il Paraguay. Una partita che è stata anche l'occasione per far disputare a Douglas Luiz i suoi primi minuti con la maglia dalla Seleção nella competizione. Il nuovo acquisto della Juventus, che ha completato le visite mediche negli scorsi giorni, ha però ricevuto un benvenuto molto particolare a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Juve, subito paura per Douglas Luiz in Copa America Douglas Luiz è subentrato al 72esimo al posto di Bruno Guimaraes, quando il punteggio era già sul 4-1 in favore del Brasile.