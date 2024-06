L’inviato ferma un tifoso azzurro dopo Italia Svizzera | Cosa ne pensa della partita? E lui | Sono messicano – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) «» è il nuovo «giapponese». Questa volta però la richiesta non è a San Gennaro ma al destino. «Come ha vissuto lasalviamo?» ha chiededel programma di Rai1 Notti Notti Europee Umberto Martini a unto nella metropolitana di Berlinola sconfitta per 2 a 0 subita ieri sera dalla nazionalena di calcio contro la. La maglia azzurra, d’altronde, lasciava pochi dubbi. Un attimo di esitazione e poi la risposta, in spagnolo. «Perché mi parla in spagnolo?», chiede Martini. Al che il, con naturalezza, risponde, sempre nella sua lingua madre: «». E spiega di essersi appassionato alla nazionalena perché il nostro era il Paese dove giocava Maradona. June 29, 2024 Superato il momento di divertito imbarazzo, ilcondivide comunque una breve analisi: «Laha chiuso il campo e l’non è riuscita a giocare in verticale».