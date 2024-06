Juventus Sky | Il Monza sogna Szczesny

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Il futuro di Wojciechè incerto, tra l’Arabia Saudita e una permanenza in Italia. Lasta trattando con l’Al Nassr, squadra araba che ha richiesto l’esperto portiere polacco e sembra intenzionata ad affondare il colpo, sebbene una recente regola stringente sul tesseramento di calciatori stranieri può frenare nettamente l’avanzamento dell’affare, che sembrava in via di definizione. Inoltre, in contemporanea, ildi Adriano Galliani ha espresso un forte interesse per, così da sostituire Michele Di Gregorio, nuovo numero 1 proprio della. La valutazione diè alla portata del, ossia circa 5 milioni di euro, e la società brianzola ha intenzione di fare il massimo per convincere il giocatore e soddisfare il club bianconero, con il quale c’è già stato un primo contatto, come riportato da ‘Sky Sport’.