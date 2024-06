Elezioni Francia exit poll | Le Pen a 34% Macron al 203%

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo l’affluenza record alle urne al primo turno dellein, che alle 17 è del 59,39% (in crescita di ben 20 punti rispetto alle ultime legislative del 2022) gli Istituti di sondaggi stimano che complessivamente si potrebbe aggirare tra il 67,5% e il 69,7%. Secondo Ipsos, riferisce ‘Le Monde’, l’affluenza si dovrebbe attestare al 67,5% mentre per Harris Interactive al 69,7%. Nel 2022 l’affluenza era stata del 47,7% nel primo turno. Primo turno dellelegislative in: circa 49 milioni gli elettori chiamati oggi alle urne, in 577 collegi elettorali. Secondo i primiil Rassemblent National di Marine Le Pen è primo con il 34%, seguito dalla Gauche al 28,1% e dal campo presidenziali dial 20,3%.