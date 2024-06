Biennale Teatro consegnato il Leone d’Oro a Back to Back Theatre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) Venezia, 30 giu. (askanews) – Ilalla carriera della2024 è statoalla compagnia australianatonel corso della cerimonia di premiazione a Ca’ Giustinian a Venezia. Fondata nel 1987 da un nucleo di artisti – Simon Laherty, Sarah Mainwaring, Scott Price – tutti diversamente abili, cui si aggiunge nel 1999 Bruce Gladwin come direttore artistico,toha conquistato le platee di tutto il mondo nell’arco di trent’anni e con oltre trenta titoli. Opere che affrontano tematiche sociali, politiche, filosofiche mettendo in discussione la costruzione dei nostri immaginari e la nostra percezione della normalità. Un percorso costellato di premi, dall’International Ibsen Award nel 2022, all’Herald Angel Critics’ Award dell’International Edinburgh Festival nel 2014 e al Bessie Award di New York nel 2008 oltre ai tanti Green Room Awards collezionati in patria.