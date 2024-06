Show a rotelle in mille a Riccione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Lo sport è di casa a. Torna in città la ‘International skate Team trophy’, la più grande manifestazione di gruppi di spettacolo sud’Italia e quest’anno porta con sé tanti record. Saranno 1200 atleti provenienti da Spagna, Germania, Estonia e Francia pronti ad esibirsi nella 18esima edizione della manifestazione organizzata da Pattinaggioe Fisr. Un totale di 160 formazioni pronte a gareggiare in coreografie d’eccezione. "Mai come quest’anno abbiamo ricevuto così tante iscrizioni da società italiane ed estere entusiaste di partecipare ad un evento storico per la storia di– spiega la presidente del PattinaggioGigliola Mattei –. Sarà un’edizione da ricordare, non solo perché il trofeo diventa maggiorenne, ma anche per il numero degli iscritti che eguaglia ogni record passato".