Euro 2024 Italia-Svizzera | presenti al match Ceferin e Infantino

(Di sabato 29 giugno 2024) I vertici del calcio mondiale in tribuna per assistere ad, primo ottavo di finale diin programma oggi, sabato 29 giugno, a Berlino. Presenzieranno alil presidente della Uefa Aleksander ?eferin e quello della Fifa Gianni, ci saranno ovviamente anche a Dominique Blanc, Swiss FA President e Gabriele Gravina, Presidente della Figc. Erano già state annunciati, invece, Ignazio La Russa, Presidente del Senato e il ministro per lo Sport e giovani Andrea Abodi, poi i grandi del passato come Fabio Capello e i Football Ambassadors Gianluca Zambrotta, Marco Materazzi, Stephane Chapuisat e Aleksandar Kolarov.alSportFace. .