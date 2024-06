Restituire i migranti ai libici viola le norme internazionali

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 giugno 2024) Il 2 luglio del 2018 il mercantile Asso28 soccorse una motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera libica in avaria. Coordinata dalla nave militare italiana Duilio il mercantile ha trainato la motovedetta libica fino al porto di Tripoli. Lì sopra però c’erano anche 150restituiti all’inferno che furono successivamente “sottoposti a una diffusa e sistematica detenzione arbitraria” nei lagerdi Tarik Al Sikka, Zintan, Tarik Al Matar, Gharyan, con “atti di omicidio, sparizione forzata, tortura, riduzione in schiavitù, violenza sessuale, stupro e altri atti disumani” che “vengono commessi in relazione alla loro detenzione arbitraria”. Cinque di loro nel 2021 hanno deciso di ricorrere contro le istituzioni italiane, il capitano del mercantile e la società armatrice.