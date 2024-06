Pedullà | Buongiorno-Napoli da Torino mi arriva una buona notizia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 28 giugno 2024)in trattativa avanzata perdel. Alfredoha rivelato le ultimissime sull’arrivo del difensore. Il giornalista Alfredodi Sportitalia ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa traper Alessandro. Secondo l’esperto di mercato, nonostante le alte richieste iniziali del presidente granata Cairo, l’affare potrebbe concludersi positivamente per gli azzurri.: “è la priorità di Conte per il” “Se c’è una priorità per Conte è,” ha dichiarato, sottolineando l’importanza del difensore per il progetto tecnico del probabile nuovo allenatore del. Il giornalista ha poi rivelato i dettagli della trattativa: “I negoziati sono partiti da tempo, ilaveva offerto 30 milioni più 5 milioni di bonus, ma conosciamo bene Cairo e la sua capacità di trattare e alzare il prezzo dei suoi calciatori in uscita.