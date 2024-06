Motorola | l’AI arriva anche nei foldable Razr 50

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 28 giugno 2024)rimane al passo con gli altri competitor e rilancia la sfida al settore premium con l’inserimento delnei50 In un mercato sempre più competitivo,si appresta a rilanciare la sua sfida nel segmento premium degli smartphone pieghevoli con il lancio dei nuovi modelli50 e50 Ultra. Carlo Barlocco, Executive Director e General Manager diin Italia, ha recentemente incontrato la stampa per discutere delle novità che caratterizzano questi dispositivi all’avanguardia.50 con Ia -Ansa- Notizie.comIl modello di punta della nuova gamma è senza dubbio il50 Ultra, che si distingue per le sue prestazioni eccezionali. Questo dispositivo offre la possibilità di essere gestito integralmente attraverso un display esterno da ben 4 pollici.