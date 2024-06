Tanta voglia di soldi pubblici

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si moltiplicano le inchieste sui finanziamenti alla politica, e questa che fa? Chiede più fondi per i partiti. Anche se gli italiani hanno già detto che non sono d’accordo... Ah che nostalgia. Che nostalgia per i bei tempi in cui le casse dei partiti erano così piene che un tesoriere poteva far sparire 13 milioni comprandosi attici a Roma e ville fuori porta senza che nessuno se ne accorgesse. Che nostalgia per i bei tempi in cui un partito come la Margherita, nato e morto nel giro di cinque anni, riusciva a mettere via un tesoretto di 26 milioni di euro, pur spendendo senza ritegno per «propaganda e comunicazione» (oltre tre milioni euro), «collaborazioni e consulenze» (un milione e 600 mila euro), «rimborsi e spese di rappresentanza» (quasi un milione di euro), etc.