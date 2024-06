Raccolta differenziata arrivano 600 euro di multa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 3 giugno 2024) Laper chi non fa laarriva fino a 600: bisogna stare veramente attenti, i dettagli. Fare la, considerata la quantità di risorse impiegate per mantenere miliardi di persone in tutto il mondo, risulta davvero fondamentale per salvaguardare l’ambiente, evitare gli sprechi ed inquinare il meno possibile, facendo del bene sia all’ambiente che a noi stessi. Le multe per chi non fa (o fa male) lasono davvero salate: ecco i dettagli, fai attenzione – cityrumors.itSmaltire i rifiuti nella maniera corretta (specialmente quelli più inquinanti) è un dovere etico e civico di ogni persona, anche se non tutti purtroppo abbracciano volentieri questa abitudine e preferiscono continuare a buttare i rifiuti tutti quanti insieme, senza dividerli in maniera corretta.