Quando chiama il cuore 11 | tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi

(Di lunedì 3 giugno 2024)il11:che c’è dasuiWhen Calls the Heart ha trasmesso il finale della decima stagione nell’ottobre del 2023 e il modo in cui si è concluso ha lasciato tutti sotto shock. Nel 2024 ha debuttatoil11 (When Calls the Heart 11) ma dove eravamo rimasti? L’ultima volta che abbiamo visto i nostri cittadini preferiti di Hope Valley, la storia d’amore tra Elizabeth (Erin Krakow) e Lucas (Chris McNally) sembrava finita, dato che Lucas aveva lasciato Hope Valley per intraprendere una carriera politica contro il governatore Balfour (Mark Brandon). È allora che Elizabeth si ritrova attratta da Nathan (Kevin McGarry) in un modo che non si aspettava. Ma mentre capisce dove si trova il suo, riceve un messaggio snervante da Bill (Jack Wagner) su Lucas.