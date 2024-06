Meloni | È la sinistra a mancare di rispetto a Mattarella Preoccupata dal clima creato contro di noi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024) “È abbastanza normale” che i giornali aprano sulle polemiche della Lega con il Presidente della Repubblica sul 2 giugno “perché chiaramente diventa polemica politica, poi siamo in campagna elettorale, però io sono stata molto contenta che Salvini abbia chiarito perché era importante farlo, particolarmente nella giornata del 2 giugno, una giornata nella quale bisogna evitare il più possibile le polemiche”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, ospite a Quarta Repubblica in prima serata su Retequattro. Le opposizioni “continuano a trincerarsi dietro la difesa del Capo dello Stato, i cui poteri non sono stati toccati, e nel fare questo, secondo me, mancano anche dial Presidente della Repubblica, che non dovrebbe essere tirato in queste beghe politiche per la debolezza dei partiti”, dice