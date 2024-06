Kingdom Hearts 4 non sarà presente al Summer Game Fest 2024 parola di Geoff Keighley

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 3 giugno 2024)4 nonal. Durante una sessione di botta&risposta, il conduttoreha tolto ogni dubbio ai fan in attesa di poter dare un nuovo sguardo al gioco: nel corso dell’evento, non ci saranno novità sul tanto atteso RPG. Lo stessoha infatti affermato che, tutti i fan in attesa di vedere4 durante il, sono sulla strada sbagliata! pic.twitter.com/CPoIy0zrOh — xenosaga (@xenosaga7) June 3,Nel 2022 Square Enix ha rivelato che lo sviluppo di4 aveva avuto inizio da tempo e il trailer ufficiale del gioco è arrivato proprio ad aprile dello stesso anno. Tuttavia, a distanza di due anni, non ci sono state ulteriori novità e dalle parole disembra che la situazione non sia ancora destinata a cambiare.