Houthi | colpita Eilat a Sud di Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 3 giugno 2024) 23.00 Glidello Yemen sostengono di aver "colpito per la prima volta un sito militare nella città dia Sud dicon un missile balistico".Lo ha annunciato in serata un loro portavoce. Il missile balistico che é stato chiamato "Palestina",ha spiegato in un post su X,"ha raggiunto con successo il suo obiettivo" aggiungendo che gli"persevereranno nelle loro operazioni militari in sostegno e solidarietà con il popolo palestinese oppresso finché l'assedio del popolo palestinese nella Striscia di Gaza non sarà revocato".