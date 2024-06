Fondazione Banco Napoli presentazione del volume dedicato a ‘La presa di Cristo’ di Bianca Stranieri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Giovedì 6 giugno alle 17:30 a Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213) si presenta il secondodi “Documento > Monumento, C’arte in fotografie” (Guida editori),a “Ladi Cristo” di Caravaggio. Autrice e coordinatrice del progetto editoriale è, curatore del numero, Luigi Abetti, le foto sono di Federica Gioffredi. Questa edizione ha visto ancor più forte la partecipazione del Direttore Generale dellaCiro Castaldo, cui va il merito di aver portato l’opera di Merisi nelle sale delladi, alla fine di un difficile percorso tra “storie di fede e malafede”. «In questo secondo numero – spiega– sempre attraverso documenti e fotografie, sono evocati momenti di arte, storia e vita diversi, che ruotano intorno al suggestivo mondo di Caravaggio a, per recuperare, ma soprattutto immaginare, luoghi, persone e oggetti a lui contemporanei, che hanno avuto parte significativa nella sua esistenza artistica; penso ai dati originali su Tommaso De Franchis e Giovan Battista Manso rispettivamente committenti della “Flagellazione” e delle “Sette opere di Misericordia”, alla ricostruzione del tracciato urbano della famosa “Locanda del Cerriglio”, all’uscita della quale Caravaggio fu aggredito, ai luoghi e agli oggetti che hanno inciso sul suo inconfondibile luminismo».