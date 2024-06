Coldiretti in Toscana 1800 ettari di terreni all’asta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Più di 1.800messi all'asta inda Ismea "per favorire la riorganizzazione e il rilancio dell'agricoltura". Sono 26 i lotti agricoli proposti dalla 'Banca nazionale delle terre agricole' per un valore complessivo di quasi 11 milioni, stando alle basi d'asta. Lo segnalain occasione dell'apertura dei termini per inviare le manifestazioni di interesse. "L'accesso alla terra e al credito sono le principali criticità che i giovani che vogliono aprire un'azienda agricola incontrano", sottolinea Letizia Cesani, presidente regionale di. Mancanza di capitale fondiario,e costi: a volte "muri insormontabili, con il risultato che molti progetti imprenditoriali rimangono sulla carta".