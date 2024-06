Calenda | Attacchi a Mattarella? Salvini non è degno nemmeno di allacciargli la scarpa sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2024 "Non rispondo alle parole di Borghi per non scendere sotto certi limiti. Ma ricordo alla Lega che la Costituzione prevede il recepimento dei trattati internazionali, inclusi quelli europei, che poi hanno valore di legge. Nessuno sta cedendo la sovranità di nascosto. Abbiamo deciso di integrarci in un sistema che ci ha garantito pace, prosperità e diritti. Non pretendo che questo venga compreso da Borghi e, ma dovrebbero lasciar stare il Presidente della Repubblica, perchénon èdila" lo ha detto Carlo, leader di Azione a margine del suo incontro con la stampa Estera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.