Alcoltest per la Cassazione non è più necessario | cosa cambia dopo la sentenza

(Di lunedì 3 giugno 2024) ScreenshotPer accertare lo stato di ebbrezza al volante non è più indispensabile l’. Laha stabilito che elementi “obiettivi e sintomatici” sono sufficienti per verificare la presenza di alcol nel sangue, senza necessità di misurare il tasso alcolemico oltre la soglia consentita di 1.5. Secondo i giudici, prove valide per stabilire l’ubriachezza possono essere le testimonianze e non solo i test alcolimetrici.Leggi anche: Genova, il sindaco Marco Bucci operato all’ospedale Galliera Sono sufficienti, infatti, le testimonianze degli agenti, l’odore di alcol o anche l’incapacità del conducente di rispondere alle domande per dimostrare lo stato di ebbrezza. Laha affermato che l’accertamento della concentrazione alcolica può basarsi su elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada, che riguarda la guida in stato di ebbrezza.