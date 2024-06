Sinner-Dimitrov in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Jannikaffronterà Grigorai quarti di finale del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Percorso netto da parte dell’azzurro, che dopo le vittorie ai danni di Eubanks, Gasquet e Kotov ha perso un set contro Moutet ma non ha corso grossi rischi ed ha meritato il passaggio del turno. Adesso però il livello si alza esponenzialmente perché se finora ha affrontato giocatori di secondo piano, ai quarti se la vedrà contro il bulgaro, numero 11 del mondo e reduce dal successo in tre set ai danni di Hurkacz. Persi tratta della prima volta in carriera ai quarti a Parigi e, nonostante il buon momento di forma che sta vivendo, saràa scendere in campo con i favori del pronostico.