LIVE Musetti-Djokovic 5-7 5-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | serve ancora l’azzurro per restare nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU 40-15 Servizio e dritto! 30-15 Chiude al terzo smash. La difesa dista costringendo il serbo a faticare ogni punto che porta a casa. 30-0 Servizio e dritto!! 15-0 Splendida smorzata di! Importantissimo primo punto. 6-5 Servizio e sventaglio vincente per il serbo. 40-30 Perfetta stavolta la stop volley di. 30-30 Esce il rovescio carico di. Peccato! 15-30 BUONOOOOOO IL PASSANTE STRETTO DI! ALTRO NUMERO! 15-15 Clamorosa volèe in rete di. 15-0 Insicuro nello smash il serbo, peccato il dritto successivo diout. 5-5 In rete la smorzata di!!!!!! Importantissimo game tenuto dal. 40-30 SERVIZIO, DRITTO SULLA RIGA E URLO! 30-30 Stavolta il lob vincente è di