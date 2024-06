Fonte : laprimapagina di 2 giu 2024

L’associazione si occupa tra l’altro di formazione di docenti delle scuole di ogni ordine e grado e di attività educative nelle scuole, progetti di inclusione socio lavorativa di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, persone in stato di vulnerabilità; attività di sensibilizzazione delle aziende per un’attenzione sempre maggiore sui temi dei diritti e della sostenibilità, sostegno alle comunità nei periodi di difficoltà, come accaduto durante la pandemia di Covid-19 e durante la guerra in Ucraina.

Il Pegaso della Regione Toscana all’associazione Robert F Kennedy Human Rights Italia