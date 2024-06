Atletica Andy Diaz perde il mondiale stagionale Un giamaicano supera l’azzurro dopo 4 mesi | è volata olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024)ha perso il primatodi salto triplo, venendo sorpassato in cima alle liste internazionali della specialità che guidava addirittura dal 6 febbraio. Il fuoriclasse italiano, che potrà indossare la maglia azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024, si era espresso in un eccellente balzo da 17.61 metri a Torun (Polonia) in un appuntamento al coperto ed è rimasto saldamente al comando fino a questa notte. A Kingston (Giamaica) si è esaltato il padrone di casa Jaydon Hibbert, capace di un rilevante 17.75 metri con addirittura 0,7 m/s di vento contrario. Il 19enne caraibico, Campione del Mondo under 20 nel 2022 e detentore del recorddi categoria (17.87 metri lo scorso anno), era già stato capace del miglior salto all’aperto di questa annata agonistica (17.