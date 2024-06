Atalanta non è terzo posto Scalvini preoccupa Spalletti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) L’perde per 3-2 la partita casalinga contro la Fiorentina. La Serie A termina con i bergamaschi campioni in Europa League e qualificati in Champions, ma sfuma ilche avrebbe portato anche nuove risorse nelle casse della Dea. La partita si sblocca subito: cross al bacio di Castrovilli sulla testa di un Belotti lasciato troppo solo e 0-1 sul tabellone al minuto 6. Passa poco però dal pareggio della Dea: arriva già all’11’ e lo firma l’uomo del momento. Quel Lookman che, dopo aver portato l’Europa League a Bergamo, scavalca il debuttante portiere viola Martinelli con un tocco sotto morbido per l’1-1. Neanche stavolta però il risultato rimane uguale a lungo: al 19? ecco il nuovo sorpasso Fiorentina, firmato da Nico Gonzalez con un gran bel mancino al volo.