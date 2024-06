Qui non si dorme mai Notti di tende e grigliate per la gente dei motori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Ci vediamo al Mugello. Sì, proprio là, dove il verde della natura si accompagna bene con i sapori di una cucina – quella ’mugellana’ – che, diciamolo, vale quanto una staccata da brividi o un sorpasso da vedere e rivedere più volte. E poi, come recita da anni lo slogan che è diventato un marchio di fabbrica, "al Mugello non si". No, al Mugello non sidavvero perché la notte che ti accompagna alla domenica della gare (ma anche quella in attesa del sabato, per dire la verità), è una notte fatta di musica, qualche birra e tante (ma proprio tante). Rossi, per anni, ne è stato un abituè a sorpresa per i suoi fans. Così, è bello metterlo in evidenza: prendere zaino e tenda, o accendere il motore del camper e partire, o magari aver prenotato (ma con larghissimo anticipo) uno dei tanti (e belli) bed and breakfast della zona, rappresenta una delle ragioni per le quali andare al Gp del Mugello significa qualcosa in più.