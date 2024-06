Pulizia dei tombini un ps adeguato e economia più forte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Enrico Randi è candidato della lista ‘Noi con Enrico Randi’. La sicurezza idrogeologica del territorio è al centro dei pensieri dei lughesi dal 2023. Cosa è necessario fare per recuperare la tranquillità? "Fare pressione su Hera perchè pulisca fogne edi cui è responsabile; lavorare di concerto con il Consorzio di bonifica affinchè tutti i fossi siano correttamente puliti. Noi vogliamo, inoltre, lasciare la possibilità ai privati di portarsi via tutta la legna che vogliono dagli alvei dei fiumi senza nessun tipo di permesso o inutili pratiche burocratiche; vogliamo trovare un accordo con le imprese che riutilizzano legname e altre materie prime simili, in questo modo il comune può addirittura trarre profitto dalladei fiumi.