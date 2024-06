Perché è importante spegnere lo smartphone una volta a settimana l’avviso dell’Agenzia di sicurezza Usa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) Il nostro telefonino contiene molti dei nostri dati essenziali: informazioni che fanno gola ai criminali informatici. Per rafforzare le difese contro i loro attacchi, però, c’è un modo semplice e immediato: riavviare lo. Spegnendo il nostro telefonino almeno una, infatti, è possibile interrompere eventuali flussi di dati fuoriusciti attraverso le vulnerabilità informatiche sconosciute dal produttore del software o del dispositivo. Il consiglio arriva dall’Agenzia dinazionale americana, la National Security Agency, e si rivolge sia ai titolari di Android che a quelli di iPhone. In particolare, gli esperti consigliano di non mantenere il dispositivo acceso per un lasso di tempo superiore alle 168 ore. I benefici del riavvio L’abitudine diil telefono aiuta a contrastare un tipo di attacchi particolare, come spiega il Corriere: i cosiddetti exploit zero-day, dalle che i criminali hanno scoperto in anticipo rispetto ai produttori del software.