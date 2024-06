Ondata di furti | 5 in meno di un mese Paura tra gli operatori del settore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) AREZZO Un’di, cinque indi unha fatto ripiombare il distretto orafo nella. Colpi con modalità di esecuzione che fanno pensare a bande di professionisti che agiscono probabilmente con la complicità di basisti locali. Nel mirino il 22 aprile era finita la Taitù di via Ramelli. Qui i ladri avevano messo a segno il colpo rimanendo sul tetto dopo essersi arrampicati lungo la parete dell’edificio. Una volta sulla sommità avevano rimosso alcuni pannelli prefabbricati e calato un’asta con un arpione. Tutto in corrispondenza dei locali destinati alle spedizioni dei preziosi. I ladri hanno agganciato le borse già pronte per raggiungere i clienti e si sono dileguati con un bottino stimato in circa centomila euro. Qualche giorno prima il raid aveva colpito una ditta di Tegoleto, specializzata in lavorazione d’argento.