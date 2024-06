Fonte : ilfattoquotidiano di 1 giu 2024

Questo animale è molto più aggressivo rispetto a quello che conosciamo meglio, tipico dei boschi. È capace di spostarsi e inseguire il suo obiettivo, anche per decine di metri, per poterlo attaccare e si prepara all’attacco dopo averne percepito la presenza: non solo visivamente, ma anche attraverso altri segnali come le vibrazioni create con il movimento.

Nel Nord Italia arriva la zecca marginata | rincorre le prede ed è più aggressiva Indizi di un insediamento stabile