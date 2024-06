Mattarella celebra la Repubblica e rilancia l’impegno per la pace

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giu. (askanews) – “Il 2 giugno del 1946 l’Italia sceglieva la. Quel voto, all’avvio della vita democratica, rappresentò per gli italiani una chiamata alla responsabilità”. Sergioper il 78esimo anniversario della festa dellarivolge quasi un richiamo a tutti i cittadini ricordando loro che la nascita della democrazia nel nostro paese comportò sacrifici e comporta ancora oggi impegno da parte di tutti.parla in serata davanti alle più alte cariche istituzionali, nel salone dei Corazzieri del Quirinale per il tradizionale concerto. Esprime “amarezza e preoccupazione” che suscita il moltiplicarsi dei conflitti e avverte: bisogna “rifiutare con determinazione baratti insidiosi: sicurezza a detrimento dei diritti, assenza di conflitti aggressivi in cambio di sottomissione, ordine attraverso paura e repressione prosperità economia in cambio di sudditanza”.