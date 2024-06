L’ok di Lautaro gioia Inter Il ’Toro’ pronto a firmare dopo la lunga attesa Accordo fino al 2029

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) A Milano è stata notte di temporali, tra giovedì e venerdì. Acqua a catinelle, davanti alla quale, nel chiuso della sua abitazione,Martinez ha riflettuto sull’opportunità di prore un matrimonio con l’partito nel 2018 e che nel 2025 avrebbe rischiato la crisi del settimo anno: con la scadenza a giugno 2026, l’addio sarebbe stato quasi una certezza, non solo una soluzione, visto quanto la dirigenza è rimasta scottata dal caso Skriniar (partito a zero in direzione Parigi). L’argentino non ha mai pensato di arrivare così avanti nel tempo per trovare un punto d’incontro. Non voleva arrivare nemmeno alla Copa America in programma dal 20 giugno, senza una parola fine alla telenovela contrattuale. Per questo, quando l’agente Alejandro Camaño lo ha chiamato per dargli conto di quanto emerso nel colloquio con il ds Piero Ausilio e il vice ds Dario Baccin, ha accettato l’offerta da 9,5 milioni di euro più bonus, che lo porterà alla doppia cifra stagionale, forte di unal