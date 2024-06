Jennifer Lopez annulla il tour Lo staff | Deve stare con la famiglia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 1 giugno 2024)ha deciso di cancellare il suonegli Stati Uniti. L’artista ha annunciato la decisione di prendersi una pausa dalle scene e c’è chi è pronto a scommettere che sia legata alle voci insistenti sul suo imminente divorzio da Ben Affleck, sposato con doppia cerimonia nel 2022. Sembra inoltre che si sia presentata la necessità divicina alla sua: da qui la scelta dire le date per la quale si è anche scusata con il suo pubblico.si ferma: “Sono devastata” “Sono devastata dall’idea di deludervi ma vi prego di capire che non avrei preso questa decisione se non avessi sentito che questa era una cosa necessaria”, ha spiegato, promettendo di tornare molto presto. Non ci sono però notizie sulle ragioni che l’hanno indotta a prendere una decisione così drastica, ma in molti sembrano pronti a scommettere che sia legata alle continue voci su un possibile divorzio da Ben Affleck, che si è presentato da solo al diploma di sua figlia Violet.