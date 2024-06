Il coro delle istituzioni | È stato un gesto unico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Immancabile la consueta parata di autorità che hanno preso parte all’intensa mattinata. Dai noti volti politici a quelli del mondo militare, religioso con i Vescovi Gianpiero Palmieri (Ascoli-San Benedetto) e Rocco Pennacchio (Fermo). C’erano praticamente tutti a condividere un momento in grado di segnare la rinascita di un territorio ancora ferito a distanza di quasi 8 anni. "Quello che i fratelli Della Valle hanno fatto è unimportantissimo – dice il prefetto Sante Copponi –. Questa terra in vent’anni ha avuto due terremoti. Quello del ‘97 e poi questo più recente che ho vissuto con il cuore. Questi territori hanno bisogno di sentire la vicinanza, ma anche quella del mondo economico". A portare i saluti del governo invece è stata l’onorevole Lucia Albano: "Lavorando al Ministero dell’economia so quanto la presenza di un’impresa può cambiare il tessuto economico e sociale di un territorio.