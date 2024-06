Giraffa monturati record | Atmosfera speciale Oggi le borse di studio in memoria di Lello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) di Laura Valdesi SIENA Tradizione. Voglia di stare insieme. Affetti. Tre ingredienti che rendonola festa titolare della. Tradizione anche perché si valorizzano le capacità dei contradaioli, desiderio di vicinanza dimostrato dalla partecipazione agli eventi. Affetti, come il momento toccante chesarà per tutti, intorno alle 17, la consegna dellediindel priore prematuramente scomparso, Raffaello Ginanneschi. Andranno ad Alice Matteini e Matilde Burresi. "Eventi e momenti della nostra ’famiglia’ di via delle Vergini frutto del gioco di squadra con la Società. Un lavoro corale dove non sono mancate idee. Vedi quella ben riuscita del torneo di basket in piazza Provenzano accolto con entusiasmo e partecipato", sottolinea Gianni Mazzoni, priore della