Francia SP abbassa rating a AA- da AA outlook stabile

(Di sabato 1 giugno 2024) L'agenzia Standard and Poor's ha abbassato il rating della Francia a 'AA-' dal precedente 'AA' per il "deterioramento della situazione del bilancio". In una nota dell'agenzia si legge che "contrariamente alle nostre precedenti previsioni, le nostre proiezioni indicano che il debito francese crescerà circa al 112% del Pil entro il 2027, dal 109% circa del 2023". Inoltre, viene aggiunto, "il deficit della Francia del 2023 è stato significativamente più alto delle precedenti previsioni, avendo raggiunto il 5,5% del Pil". E "sebbene ci aspettiamo che la ripresa della crescita e le recenti riforme economiche e di bilancio permetteranno alla Francia di reintrodurre il suo deficit, noi ora prevediamo che rimarrà sopra al 3% del Pil nel 2027".