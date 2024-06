È sempre mezzogiorno Antonella Clerici rompe il silenzio su Lorenzo Biagiarelli VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 1 giugno 2024) News tv. “È”,ilsu– Dopo quattro anni al fianco dial programma di Rai 1 Èha deciso di lasciare il fortunato cooking show. È successo lo scorso febbraio a seguito del caso della ristoratrice Giovanna Pedretti. Allora, per congedarsi dal pubblico, il compagno di Selvaggia Lucarelli dichiarò: «Voglio dire che al momento non ci sono le condizioni per cui io possa riprendere il posto a È. Non mi vedrete in onda nella trasmissione». ( dopo le foto) “È”,ilsuIn un’intervista rilasciata a «Chi»,a proposito dell’addio diha dichiarato: «Io gli voglio bene, lui ha fatto una scelta.