Appello di Mattarella per il 2 giugno | Pace ma senza baratti insidiosi E su Putin | Ha provocato la corsa al riarmo in Europa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024), libertà e sviluppo. È la formula che il capo dello Stato, Sergio, ha presentato per il futuro del Paese in occasione del concerto al corpo diplomatico accreditato in Italia in occasione della festa della Repubblica. Il capo del Quirinale si è concentrato sui mali che affliggono la società, dalle disuguaglianze economiche e sociali alle violazioni dei diritti fondamentali che devono sempre essere riconosciuti. Ma in particolare si è concentrato sulla necessità di fare un vero sforzo per la, in un’epoca di conflitti che hanno riportato gli spettri della guerra alle porte dell’. Il suo discorso prende spunto proprio dal referendum del 21946, giorno nel quale gli italiani scelsero la Repubblica alla Monarchia.