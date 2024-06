AEW | Pare non ci sia alcuna intenzione di dividere il roster in maniera netta

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 1 giugno 2024) Quello della divisione delAEW è un argomento che è stato oggetto di discussione nel recente passato, soprattutto con il lancio dello show del sabato sera Collision. In realtà una possibiledivisione della si era discussa in relazione alla figura di CM Punk che, come sappiamo, era in cattivi rapporti con parte del backstage. Poi Punk è stato licenziato. Ad oggi un eventuale brand split non è nemmeno preso in considerazione dalla federazione di Tony Khan. Nessun piano per la divisione delDurante una sessione di Q&A Sean Sapp di Fightful Select ha risposto ad una domanda circa la possibilità di una divisione delin casa AEW. La risposta è stata secca: “In AEW? No. Se ne era parlato quando c’era CM Punk al momento del lancio di Collision, ma poi non se ne è fatto niente.